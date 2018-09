Investition in die Zukunft

Wirtschaft Ausbildungsstart bei Hailo in Flammersbach

Haiger-Flammersbach Neun Auszubildende verstärken das Nachwuchs-Team im Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG in Haiger. Sie werden in den nächsten drei Jahren zu Fertigungsmechanikern, Industriekaufleuten und zur Fachkraft Lagerlogistik ausgebildet.