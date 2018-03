Iraker hat das beste Sprachdiplom

InteA steht für "Integration durch Anschluss und Abschluss" und ist ein Sprachförderprogramm für ausländische Jugendliche, in besonderem Maße auch für Geflüchtete.

Während die Schüler der erst im März 2017 eröffneten Alphabetisierungsklasse zunächst nur Teilnahmebescheinigungen erhielten, konnten die Jugendlichen der anderen Klassen bereits differenzierte Beurteilungen zu ihrem Sprachstand entgegennehmen, da sie bereits seit einem oder sogar zwei Jahren an InteA teilnehmen.

17 Teilnehmer gehen in einen weiterführenden Bildungsgang, in Ausbildung oder sogar an die Universität

Nach zweijähriger Förderdauer verlassen 20 InteA-Teilnehmer die Maßnahme, davon gehen 17 in einen weiterführenden Bildungsgang, in Ausbildung oder sogar an die Universität.

Zum ersten Mal wurde für die fortgeschrittenen InteA-Schüler die Prüfung für das Deutsche Sprachdiplom Pro durchgeführt, das den Sprachstand nach dem Europäischen Referenzrahmen in den Bereichen Hörverstehen, Leseverstehen, mündliche Kommunikation und schriftliche Kommunikation testet.

Abteilungsleiterin Bärbel Sommer-Klingauf konnte gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen sieben Mal das Diplom auf B1-Niveau und elf Mal auf A2-Niveau übergeben. Besonders ehrte sie den aus dem Irak stammenden Jinan Sakarya, der mit fast voller Punktzahl das beste Sprachdiplom erhielt.

Bereits eine Woche zuvor waren neun Klassen der Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung verabschiedet worden.

In drei PuSch-Klassen (Praxis und Schule), drei Klassen des Berufsvorbereitungsjahres und drei Teilzeit-Klassen in Kooperation mit den Trägern Internationaler Bund, GWAB und Königsberger Diakonie hatten zahlreiche Schülerinnen und Schüler neben dem Abschluss auch die Gleichstellung mit dem Hauptschulabschluss oder sogar dem qualifizierenden Hauptschulabschluss erreicht.

Letzterer ermöglicht den Übergang in die Zweijährige Berufsfachschule und eröffnet damit die Möglichkeit, den Mittleren Abschluss zu erlangen.

Aber auch der Weg in eine Berufsausbildung steht den Absolventen offen und wird von einigen Jugendlichen beschritten.

Zum Abschied gab Abteilungsleiterin Bärbel Sommer-Klingauf allen mit auf den Weg: "Lernen ist wie Rudern gegen den Strom: Wer aufhört, treibt zurück". Sie machte damit deutlich, wie wichtig lebenslanges Lernen ist. (red)