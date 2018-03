Iraker soll Frau angegriffen haben

Der 26-Jährige streitet ab, das Messer gegen die Frau gerichtet zu haben. Vielmehr habe er damit gedroht, sich selbst zu verletzen. Seine Absicht sei nie gewesen, die Frau zu verletzten oder zu töten.

Es dauerte etwas, bis im Prozess gegen einen 26-jährigen Iraker über den Tatvorwurf des versuchten Totschlags gesprochen werden konnte. Denn es gab einige „Anlaufschwierigkeiten“, wie der Vorsitzende Richter Dr. Frank Oehm formulierte.

Erst wollte der junge Mann den vom Landgericht bestellten Übersetzer nicht nutzen, da dieser nicht vertrauenswürdig sei. Dann versuchte er, in gebrochenem Deutsch selbst dem Gericht klar zu machen, dass er einen anderen Anwalt haben wolle. Er behauptete, es seien Bestechungsgelder geflossen und er habe das Vertrauen in beide Verteidiger verloren. Erst nachdem einer der Verteidiger sich aus dem Fall zurückzog und nach mehrfacher Ermahnung von Richter Oehm, nutzte der 26-Jährige die Dienste des Dolmetschers.

Der Angeklagte wollte eigentlich in den Irak zurückkehren, bei der Ausreise gab es aber keinen Fortschritt

Der Iraker erläuterte schließlich, dass er sich schon Ende 2016 entschlossen habe, in den Irak zurückzukehren. Das habe er auch mit seiner ehrenamtlichen Betreuerin besprochen.

Die Frau habe ihn jedoch immer wieder vertröstet und versucht, ihn dazu zu bringen, zu bleiben. Warum, wurde im Prozess nicht ganz klar, genannt wurde auch sexuelles Interesse. Die Betreuerin sagt Mitte März vor Gericht aus.

Da es keinen Fortschritt bei der Ausreise gab, habe der Angeklagte entschieden, am 24. April selbst in die Sprechstunde des Fachdienstes Soziale Angelegenheiten in Frankenberg zu gehen. Das bestätigte die als Zeugin geladene Sozialarbeiterin, die der Iraker bedroht haben soll.

Dann unterscheiden sich die Geschichten jedoch. Während der Iraker aussagte, das Messer nur gegen sich selbst gerichtet und zu ihr Abstand gewahrt zu haben, nahm sie das anders wahr. Er habe schon vorher gesagt „Soll ich dich mit Messer schlagen?“ und mit der Faust mehrfach auf eine Theke gehauen.

Außerdem habe er lautstark seinen Unmut über die Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge geäußert. Der Iraker, der sonst laut Sozialarbeiterin meist sehr freundlich gewesen sei, habe eine länger gültige Aufenthaltserlaubnis verlangt. Von einem Rückkehrwunsch sei nicht die Rede gewesen. Er habe sich ihrem Schreibtisch drohend genähert. Der anwesende Dolmetscher habe ihn an die Wand gedrängt. Der Angeklagte habe sich jedoch aus dem Griff gelöst und sei mit dem Messer auf sie zugegangen.

Am nächsten Verhandlungstag soll der Tatort in Frankenberg begangen werden

Anschließend habe der Mann noch den Monitor ihres PCs zerstört. Auch die Sachbeschädigung ist Teil der Anklage. Letztendlich habe ihn der Dolmetscher aus dem Haus gebracht. Im Anschluss hat die Polizei den Mann in seiner Unterkunft in Frankenberg ohne Gegenwehr festgenommen. Der 26-Jährige sei ruhig und kooperativ gewesen wäre, ein Alkoholtest war negativ. Da er aber auch in Gewahrsam äußerte, er wolle sich Schaden zufügen, brachten ihn die Beamten in die Psychiatrische Klinik in Haina.

Am nächsten Verhandlungstag am 14. März soll es neben Zeugenaussagen auch eine Begehung des Tatorts geben. Richter Oehm begründete das auch mit der Notwendigkeit zu überprüfen, ob der Angeklagte die Kreis-Mitarbeiterin überhaupt mit dem Messer hätte verletzen können.