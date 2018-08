Irische Messe erklingt

Konzert Gospel-Pop-Chor singt am Sonntag in Frohnhausen

In der evangelischen Kirche Fronhausen gestaltet der Gospel-Pop-Chor am Sonntag eine „Irische Messe“. (Archivfoto: Becker-von Wolff)

Dillenburg-Frohnhausen Der Gospel-Pop-Chor des evangelischen Dekanats an der Dill gestaltet am Sonntag, 26. August, ab 18 Uhr eine „Irische Messe“ in der evangelischen Kirche Frohnhausen.