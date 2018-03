Irische Musik mit Pubstimmung

Hadamar-Niederzeuzheim Das Keltische Kulturkomitee Niederzeuzheim feiert zum 16. Mal mit Live-Musik den irischen Nationalfeiertag zu Ehren St. Patricks. Am Samstag, 17. März, steigt ab 20 Uhr im Gasthaus Horn eine Party. Es gibt unter anderem auch irisches Bier. Die Musiker von „Three Alive O“ spielen auf akustischen Instrumenten, wie es auch in irischen Pubs Tradition ist. Lieder zum Mitsingen, gefühlvoll vorgetragene Balladen sowie mit fetzigem Sound gespielte Jigs und Reels gehören zum Repertoire. Der Eintritt ist frei. Der finanzielle Überschuss des Events geht an die Kinderkrebsstation. (red)