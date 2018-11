Jährlich mehr als 13 000 Anrufe

In den Anfangstagen konnte zunächst ein Dienst von 17.30 bis 22.30 Uhr angeboten werden. Aber schon damals planten die Verantwortlichen, 50 bis 70 ehrenamtliche Mitarbeiter auszubilden. Damit wollte man dann einen Dienst „Rund-um-die-Uhr“ einrichten, erzählen die evangelische Pfarrerin Martina Schmidt und der katholische Pastoralreferent Gerhard Schlett.

Angefangen hat die Arbeit mit 38 Mitarbeitern, die ab April 1978 ausgebildet wurden. Diplom-Psychologe Herbert Bergemann leitete damals den Aufbau der Dienststelle. Als weitere hauptamtliche Mitarbeiterin wurde die damalige Pfarrvikarin Eva Meineke eingestellt, die inzwischen im Ruhestand ist.

Damals gab es noch keine einheitliche Nummer für die Telefonseelsorge in ganz Deutschland. Stattdessen konnte man die Telefonseelsorge im Ortsnetz mit einer Nummer für die jeweilige Dienststelle erreichen. Auch musste der Anrufer die Ortsgebühr von 0,23 D-Mark ohne Zeitbeschränkung bezahlen.

In der damaligen Mitteilung eines Gießener katholischen Gemeindeblattes hieß es: „Die Einrichtungen der Telefonseelsorge in der Bundesrepublik, die von evangelischen und katholischen Christen getragen werden, bieten allen Ratsuchenden die Möglichkeit, befähigte und verschwiegene Gesprächspartner zu finden, die sie in ihrer jeweiligen Situation ernst nehmen, ihnen im Krisenfall beistehen und ihre Anonymität achten.“ Die Aufgaben und Ziele der Telefonseelsorge haben sich seitdem nicht geändert. Organisatorisch hat sich insofern eine Veränderung ergeben, dass in Marburg eine eigene Dienststelle eingerichtet wurde.

Einige Wünsche haben sich erfüllt

Es haben sich aber auch einige Wünsche von damals erfüllt, sagt Schlett: So hat die Telefonseelsorge derzeit 65 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt bundesweit einheitliche Telefonnummern (08 00) 1 11 01 11 und (08 00) 1 11 02 22,, die Anrufe kostenfrei für jeden Anrufer sind. Die Telefonseelsorge bietet heute einen „Rund-um-die-Uhr“-Dienst an. Schmidt und Schlett berichten, dass über 13 000 Anrufe im Jahr bei den ehrenamtlichen Telefonseelsorgern eingehen.

Zum Jubiläums gibt es am 5. Dezember, um 19.30 Uhr eine Orgelsoiree in der St. Bonifatius Kirche in Gießen (Liebigstraße 28) mit Musik und Texten unter dem Titel: „Höhen und Tiefen – 40. Jubiläum der Telefonseelsorge Gießen-Wetzlar“. (lr)