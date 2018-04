Jäkel liest und Kinder malen

Wetzlar Für Montag, 23. April, lädt die Stadtbibliothek Wetzlar (Bahnhofstraße 6) für 15 Uhr zu einer Lesung für Kinder ab fünf Jahren ein. Susanne Jäkel liest aus ihrem Kinderbuch „Werdandi. Ein wilder Feger für die Hexe“. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Phantastische Bibliothek in Wetzlar lädt zur Kinder-Vernissage für Dienstag 24. April, um 17.30 Uhr in ihr Domizil in der Turmstraße ein. In der Ausstellung „Meine Traumbibliothek - Kunst von Kindern für Kinder“ zeigen Schüler der siebten Klasse der Ehringshäuser Johannes-Gutenberg-Schule wie sie sich eine ideale Bibliothek vorstellen. Die Eröffnung wird von Cosmin Ploscariu an der Geige begleitet. Zu besichtigen sind die Werke bis zum 7. Juni. (red)