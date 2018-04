Jagdgenossen wollen Steuerfreiheit

Auszüge daraus hat Vorsitzender Helmut Kombächer bei der Jahreshauptversammlung des Vereins in Frohnhausen auch Landrätin Kirsten Fründt (SPD) mit auf den Weg gegeben.

Unter anderem fordern die Jagdgenossen, dass die flächendeckende Bejagung gewährleistet und sichergestellt wird. Werde sie eingeschränkt, komme das einer Entwertung des Bodens gleich, stellte auch Ehrenvorsitzender Karl-Heinz Scheu fest.

Weiter fordern die Jagdgenossen, dass es keine zusätzlichen Einschränkungen der Jagdzeiten gibt. Eher sollten diese für bestimmte Wildarten noch ausgedehnt werden, um den Bestand effektiv in Zaum halten zu können, erklärte Kombächer.

Außerdem sei die Politik gefordert, die rechtlichen Rahmenbedingungen für jene Fälle zu schaffen, in denen sich bislang neue Tierarten in der heimischen Region ansiedelten. Als Beispiel nannte Kombächer den Wolf, der in der Versammlung auch Gegenstand eines Vortrags war.

Wenn es gesellschaftlich gewünscht werde, dass dieser wieder in Deutschland lebt, müsse die Gesellschaft auch die Kosten für Schäden übernehmen, die durch Wölfe verursacht werden, so der Vorsitzende.

Zu den weiteren Forderungen gehört eine Reduktion des Schwarzwildbestandes, um eine Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest zu verhindern sowie die Abschaffung der Jagdsteuer.

Daten für Jagdkataster sollen kostenlos sein

Kombächer appellierte zudem an die Landrätin, sich dafür einzusetzen, dass den Jagdvorsteher die Daten, die sie für das Jagdkataster benötigten, kostenlos zugänglich gemacht werden. Die Vorsteher sind verpflichtet, für ihre Reviere ein entsprechendes Kataster zu führen.

Obwohl die dafür nötigen Daten in den meisten Fällen bei den Kommunen vorlägen, müssten die Jagdgenossen sie teuer beim Amt für Bodenmanagement beziehen, erklärte Kombächer. Das sollte sich künftig ändern. (val)