VON TINA FISCHBACH-NISPEL

Jakobis Paradies ist im Fernsehen

FILM HR sucht schönste Gärten/Zuschauer können abstimmen

Steffenberg-Niedereisenhausen. "Der will mich veräppeln" denkt Sylvia Jakobi, als sich am anderen Ende der Telefonleitung ein Mann vom Hessenfernsehen meldet. Er redet vom Garten. Und dem Gewinnspiel. Und dem Film, der darüber gedreht werden soll. Am Sonntag, um halb acht. Da merkt Sylvia, dass der Anrufer es ernst meint, und sagt: "Am Sonntag, da haben wir Zeit."

