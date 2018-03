Jan Debus führt jetzt den Verein

Bis zur regulären Mitgliederversammlung hatte Bernd Klingelhöfer den Verein kommissarisch geführt, nachdem Marc Bastian sein Amt als Vorsitzender aus privaten Gründen niedergelegt hatte. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wählten die Mitglieder Günter Burk. Neuer Schriftführer ist Jan-Niclas Ibrahim, er folgt auf Jan Debus. Luca Wege übernimmt die Kassengeschäfte von Ann-Kathrin Schöck, die nicht mehr für das Amt kandidierte.

Wie Wehrführerin Anna Katharina Heck berichtete, musste die Feuerwehr Runzhausen im vergangenen Jahr zu vier Ernstfällen ausrücken. Dabei handelte es sich um einen Strohballenbrand, einen Heizungsbrand, einen Hilfseinsatz bei einem schweren Verkehrsunfall sowie einen umgestürzten Baum. Aktuell gehören drei Frauen und 20 Männer zur Einsatzabteilung. In diesem Jahr werden die Aktiven vermutlich bis zu vier neue Mitglieder aus der Jugendfeuerwehr bekommen, so Heck.

Um sich für ihre Einsätze fit zu halten, hielten die Feuerwehrleute aus Runzhausen insgesamt 20 Übungen ab – darunter auch gemeinsame Einheiten mit den befreundeten Wehren aus Bellnhausen, Rachselshausen, Römershausen und Sinkershausen. Zudem absolvierten die ehrenamtlichen Retter zahlreiche Lehrgänge und Seminare, so dass auch einige Beförderungen auf der Tagesordnung standen. Der stellvertretende Stadtbrandinspektor Alexander Scheiwe lobte nicht nur das Engagement der Aktiven und die vorbildliche Jugendarbeit in Runzhausen. Er betonte zudem, dass die Beförderungen ein kleines Dankeschön an alle seien, die ihre Freizeit in Lehrgängen und Fortbildungen verbracht haben.

Lob für vorbildliche Jugendarbeit

Gemeinsam mit Bürgermeister Peter Kremer beförderte Scheiwe Stefanie Hertel zur Feuerwehrfrau, Leonard Kranitz zum Feuerwehrmann, Niklas Wege zum Oberfeuerwehrmann und Anna Katharina Heck zur Löschmeisterin.

Der Jugendfeuerwehr gehören ein Mädchen und zehn Jungen an. Die Gruppe feierte 2017 gemeinsam mit der Jugendwehr aus Bellnhausen ihr zehnjähriges Bestehen. Milan Totzek und Lars Langbecker nahmen im zurückliegenden Jahr erfolgreich an der Leistungsspange teil, berichtete Anna Katharina Heck, die auch Jugendwartin ist. Außerdem standen das Zeltlager in Kirchvers, der Tag der Gladenbacher Jugendwehren, ein „Berufsfeuerwehrtag“ und ein Erlebnistag mit den übrigen Gladenbacher Jugendwehren im „Nautilust“ auf dem Jahresprogramm. (ppi)