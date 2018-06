Jan Zacharias Quasts Werke in Wetzlar

Quast (1814 bis 1891) arbeitete in Prag, Wien und Pisek und wurde zu Lebzeiten durch seine illusionistischen Porzellanmalereien, Portraitminiaturen und Glasfensterentwürfe bekannt. Er beherrschte als einer der wenigen böhmischen Künstler die Technik zur Herstellung farbiger Kathedralfenster.

Insbesondere im starken Bezug zum Kunsthandwerk des 19. Jahrhunderts stellt sich auch die Verbindung zu den Sammlungen in Wetzlar her, die unter anderem mit der Möbelsammlung von Lemmers-Danforth über umfangreiche kunsthandwerkliche Bestände verfügen. In der Ausstellung werden umfangreiche Leihgaben des Piseker Museums und des Kunstgewerbemuseums Prag vorgestellt, ergänzt durch Objekte des Markgrafenmuseums Ansbach, der Galerie Barbara Giesicke und aus Privatbesitz. Informationen/Kontakt: www.wetzlar.de (gh)