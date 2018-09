Jazz trifft auf Puppencomedy

Bühne „Heye’s Society“ und Michael Hatzius treten in der Kulturscheune auf

Ein Mann und seine Echse: Michael Hatzius gastiert am 15. September in der KuSch. (Foto: Agentur)

Herborn In der Kulturscheune (Austraße 87) in Herborn gastiert am Donnerstag, 13. September, die Formation „Heye’s Society“.