Jazz und Swing im „Thing“

Die Gruppe präsentiert New-Or­leans-Jazz und Harlem-Swing. Reimer von Essen tritt nach fast vier Jahrzehnten aus gesundheitlichen Gründen von der aktiven Teilnahme am „International Trio“ zurück. Mit Thomas l'Etienne wurde ein guter Nachfolger gefunden. Sein Klarinettenspiel erinnert an die großen Meister wie Jimmie Noone, Albert Nicholas und Barney Bigard. Seine Liebe zur karibischen und südamerikanischen Musik fügt seiner Ausdruckskraft eine weitere Dimension hinzu. Er kennt die Tradition der New Orleans-Musik wie kaum jemand sonst. Er präsentiert die Tradition nicht nostalgisch, son­dern frisch und im Heute.

Eintrittskarten sind ab sofort für 17,50 Euro im Internet unter www.stadthalle-limburg.de so­wie an allen bekannten Vorver­kaufsstellen erhältlich. (red)