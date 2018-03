VON KLAUS BIRK

"Jetzt ist der richtige Zeitpunkt"

FINANZLAGE Bürgermeister Schick will ausgeglichene Weilburger Haushalte - sofort

Weilburg. Wann ist der richtige Zeitpunkt? "Jetzt", sagt Hans-Peter Schick: "Der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt." Damit meint er: die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt in Zeiten der Wirtschaftskrise zu bewahren und zu stärken, um die Zukunftsfähigkeit zu sichern. Genauer: Den kommunalen Schutzschirm des Landes in Anspruch zu nehmen und so einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen. Nicht in Zukunft, sondern gleich; eben jetzt.

