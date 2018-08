Jetzt wird’s richtig funky

Mit ihrem energiegeladenen Programm möchten die erfahrenen Bühnenprofis aus Mittelhessen eine fantastische Partyatmosphäre schaffen.

Jetzt Tickets für das Konzert sichern

„Funksoulicious“ hat unter anderem Stücke von Stevie Wonder, James Brown, Earth Wind & Fire, GAP-Band, Kool & The Gang, Prince, Bruno Mars und Tower Of Power im Gepäck. Die sechs Musiker möchten ihren Gästen mit Temperament, musikalischem Können und Leidenschaft ein delikates „Musikmenü“ servieren.

Eintrittskarten für jeweils 18 Euro gibt es im Vorverkauf in der TKS Bad Laasphe (Wilhelmsplatz 3) und unter (0 27 52) 8 98. An der Abendkasse werden 20 Euro fällig. (red)