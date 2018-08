Joachim Raabe spielt zum Abschluss des Orgelsommers

Villmar Das Abschlusskonzert des Villmarer Orgelsommers findet am Sonntag, 5. August, ab 18 Uhr in der katholischen Kirche „St. Peter und Paul“ in Villmar statt. Joachim Raabe spielt an der Klais-Orgel verschiedene Orgelwerke unter dem Motto „Bach und mehr“. Der Haigerer ist Kirchenmusiker und Komponist geistlicher Lieder. Von 2002 bis 2004 war er hauptamtlicher Kirchenmusiker an der Pfarrei „St. Peter und Paul“ in Villmar und Leiter der Jugendband „Tonspuren“ der Pfarrgemeinde Villmar. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. (red/Foto: Helmut Blecher)