Jochen Schmidt bleibt an Spitze

Der Vorstand wird komplettiert von Joachim Müller (stellvertretender Vorsitzender), Markus Bockler (Rechnungsführer), Thomas Seyffert (Sportwart), Patrick Schwab (Jugendwart), Lorenz Wagner (Platzwart), Ma­rion Fink (Schriftführerin, Internetbeauftragte), Stefanie Werner (Pressewartin), Manfred Wagner, Hans-Jürgen Fink, Gregor Ehm und Helmut Schneider (alle Ältestenrat). Nach zehnjähriger Vorstandstätigkeit kandidierte David Konrad nicht mehr für eine Amtszeit. Die Kassenprüfer sind Helmut Thiele und Dietmar Schulz.

Auch Ehrungen langjähriger Mitglieder standen auf dem Programm. So wurden Florian Beier, Daniela Freund und Nadja Gattinger, die dem Verein seit 25 Jahren die Treue halten, ausgezeichnet.

In seinem Tätigkeitsbericht ließ Jochen Schmidt noch einmal die zahlreichen Vereinsaktivitäten außerhalb des Sportbetriebes des vergangenen Jahres Revue passieren. Für dieses Jahr sind eine Clubmeisterschaft, deren Endspiele in Zusammenhang mit dem Sommerfest am letzten Juli-Wochenende stattfinden, sowie eine Herbstwanderung und ein Vereinsausflug geplant.

Neugewinnung von Kindern und Jugendlichen gestaltet sich sehr schwierig

Um neue Mitglieder zu gewinnen, will sich der 120 Mitglieder zählende Verein in erster Linie auf das Alter 30 plus konzentrieren. Die Neugewinnung von Kindern und Jugendlichen gestalte sich laut Jugendwart Patrick Schwab auch wegen der abgelegenen Lage der Tennisplätze sehr schwierig. (red)