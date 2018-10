Jochen Schröder bleibt an Spitze

So steht Jochen Schröder, der als Vorsitzender und als Sportwart fungiert, weiterhin an der Spitze des Vereins. In ihren Ämtern wiedergewählt wurden Hans Reinhard Schäfer (stellvertretender Vorsitzender), Patricia Völp (Schriftführerin), Wolf­gang Weber (Schatzmeister) und Andrea Schröder (Jugendwartin). Neu dabei sind die Beisitzer Iris Hintze-Weil und Frank Masuch.

In seinem Bericht machte Jochen Schröder deutlich, dass die sportliche Situation weiterhin rückläufig sei. So spielte in der Sommersaison kein Team mehr in der Medenrunde mit. Gut besucht sei das Schnuppertraining, das Fabio Lösing für Kinder und Jugendliche anbietet. Es werde aber noch Jahre dauern, bis – daraus resultierend – Tennisspieler den Verein repräsentieren könnten.

Vorstand erhofft sich, durch Aktivitäten und Mitgliedergewinnung einen Aufschwung erreichen zu können

Jochen Schröder und sein Vorstandsteam blicken dennoch optimistisch in die Zukunft. Durch weitere Aktivitäten und Mitgliedergewinnung erhoffen sie sich einen Aufschwung. Stolz sind sie, dass die Tennisanlage in einem guten Zustand ist. (red)