Jubiläum gefeiert  mit Gottesdienst

Apostel Jens Lindemann feierte den Gottesdienst mit den Gemeindemitgliedern und zahlreichen Gästen. Er sagte: „Menschen sind auf dieser Erde nur Gäste, wenn sie den Glauben an das Evangelium Jesu Christi zu ihrer inneren Ausrichtung auf das Göttliche nutzen und ihr Leben danach gestalten.“ Der Festgottesdienst wurde durch Vorträge des Gemeindechores unter Leitung von Priester Andreas Hohlfeld umrahmt.

Dem Auftaktgottesdienst werden im Jahr 2018 weitere Jubiläumsfeierlichkeiten folgen, unter anderem am 9. Juni ein Tag der offenen Tür und am 19. August das Gemeindefest.

Die Entstehung der Gemeinde reicht bis ins Jahr 1880 zurück. Damals kamen die Gebrüder Jakob aus Erda in dieser Zeit in Westfalen mit dem neuapostolischen Glauben in Berührung und verbreiteten die Nachricht in ihrer Heimat. In Krumbach wurden die ersten Gottesdienste im Jahr 1883 in einer Kammer gehalten.

Unter dem 2. Gemeindevorsteher Johannes Seibert war die Gemeinde bis 1932 auf 150 Mitglieder angewachsen, und der Bau einer eigenen Kirche wurde angegangen. Diese wurde am 19. Juni 1932 eingeweiht.

1952 hatte die Gemeinde insgesamt 184 Mitglieder, die im Kirchenbuch verzeichnet waren. In 1978 wurde die neue mechanische Schleifladenorgel (Hofbauer-Orgel) in Betrieb genommen.

Im Jubiläumsjahr stehen dem Gemeindevorsteher, Wolfgang Schmidt, insgesamt 6 Priester und 5 Diakone zur Gemeinde- und Seelsorgebetreuung ehrenamtlich zur Seite. Die Gemeinde weist einen Mitgliederbestand von 234 auf. (wr)