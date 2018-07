Jubiläumsfest ist für Pfingsten geplant

Für das Pfingstwochenende 2021 plant der Ortsbeirat ein Fest zum 750. Dorfjubiläum. „Wir stecken schon in den Vorbereitungen, aber es ist noch viel zu tun“, erklärte Ortsvorsteher Klaus Bartnik in der jüngsten Ortsbeiratssitzung. Das Festgelände ist um das Bürgerhaus geplant, dort soll auch ein großes Zelt seinen Platz finden.

Ein Vorbereitungsteam, bestehend aus Ortsbeirat und engagierten Bürgern, hat sich bereits einige Male getroffen und ist momentan am Inhalte zusammentragen für die Dorfchronik. In der Chronik sollen auch Sponsoren, die in Sinkershausen ein Gewerbe haben oder hatten, die Möglichkeit haben sich zu präsentieren. „Im Vergleich zu unserer Einwohnerzahl hat Sinkershausen schon immer auffallend viel Gewerbe im Ort“, sagte Klaus Bartnik.

Das Vorbereitungsteam trifft sich als nächstes am 2. August um 20 Uhr im Bürgerhaus. Hierzu sind auch alle Bürger eingeladen, die sich für das Jubiläum interessieren und sich engagieren wollen. Nach der Faschingsfeier im Februar plant der Ortsbeirat für Ende September ein Oktoberfest. Den Vorschlag machte ihm Walther Jakowetz, Schirmherr des Oktoberfestes im letzten Jahr in Frohnhausen. Auch in Sinkershausen wird er die Schirmherrschaft für das bayrische Fest übernehmen.

Neben der Wahl der Dirndl-Königinnen soll es auch verschiedene Spiele wie etwa Maßwettstemmen geben. „Es wird zünftig!“, verspricht Klaus Bartnik.

Bayerische Biersorte

Welche bayrische Biersorte zu erwarten ist, wird ein Vorbereitungsteam Ende Juli entscheiden. Danach wird es auch die ersten Plakate zum Oktoberfest zu sehen geben. Der Reinerlös der Veranstaltung ist für das Dorfjubiläum. Gefeiert wird am 28. September ab 19 Uhr im Bürgerhaus in Sinkershausen.

Außerdem kündigte der Ortsbeirat an, dass ab September wieder die Spielenachmittage stattfinden. Schon seit über einem Jahr treffen sich die Sinkershäuser in den kälteren Monaten jeden dritten Freitag im Monat zum Spielen im Bürgerhaus. Nach der jetzigen Sommerpause geht es am 21. September wieder los. Für Herbst plant Klaus Bartnik außerdem einen Seniorennachmittag. Hierzu steht noch kein Termin fest. (jns)