Jubilare tauschen viele Erinnerungen aus

Am 30. März des Jahres 1958 segnete der damalige Gemeindepfarrer Werner Hentschke 13 Konfirmanden aus Mornshausen, Friebertshausen und Rüchenbach ein und am 19. Mai 1968 konfirmierte Pfarrer Klaus Herrmann in der Mornshäuser Kirche 17 Kinder aus Mornshausen, Rüchenbach und Friebertshausen.

Die goldenen und diamantenen Konfirmationsjubilare wurden von Pfarrer Thomas Schmidt in einem Festgottesdienst, den der Singkreis der Kirchengemeinde unter Leitung von Annette Gerlach mitgestaltete, erneut gesegnet.

Gleichzeitig wurden die neuen Konfirmanden begrüßt. Nach dem Mittagessen trafen sich die Konfirmationsjubilare im evangelischen Gemeindehaus in Mornshausen zum gemeinsamen Kaffeetrinken bei Gesprächen und dem Austausch von Erinnerungen.

Die goldenen Konfirmationsjubilare: Klaus Werner Bleich, Hans-Georg Klingelhöfer, Edgar Kuhlmann, Heinrich Herbert Schäfer, Wilfried Schreiber, Manfred Studer, Irene Guse (geb. Aßmann), Elli Franz (Hildwein), Birgit Christel Burk (Konnegen), Margot Marie Sauer (Kraus), Ute Velte (Schmidt) und Elfriede Scheld-Aßmann (Wege). Die diamantenen Konfirmanden: Helene Becker (Bamberger), Hilde Michel (Dippel), Elfriede Franz (Geßner), Christel Koch (Koch), Christel Gerhard (Kuhl), Anni Hildegard Schmidt (Müller), Christa Hroch (Schmidt), Elisabeth Margarete Rühl (Schneider). (red)