Juden in Wittgenstein

Bad Laasphe Die Volkshochschule Siegen-Wittgenstein und der Freundeskreis für christlich-jüdische Zusammenarbeit laden für Mittwoch, 11. April, von 19 bis 21 Uhr zu einem Vortrag in das Haus des Gastes (Wilhelmsplatz 3) in Bad Laasphe ein. Unter dem Titel „Jüdisches Leben in Wittgenstein, von den Anfängen bis zum Untergang 1938“ gibt es eine Annäherung an vier Jahrhunderte fast vergessener Geschichte. Die Sorgen und Nöte, aber auch das ganz normale Leben sollen vorgestellt werden. Referent Dr. Ulf Lückel hat reichlich Bildmaterial sowie historische Abbildungen und Karten dabei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (red)