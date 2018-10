Judokas und Basketballer gewinnen

Der Stiftungsvorsitzende Michael Schneider und sein Vater, der Ehrenvorsitzende Rudolf H. Schneider, überreichten die Urkunden mit einem Scheck über jeweils 500 Euro während einer Feierstunde im Hotel Schlossgarten in Gladenbach.

Wegen der aktuell niedrigen Leitzinsen der Europäischen Zentralbank und der gesetzlichen Vorgaben zur sicheren Anlage von Geldern einer Stiftung fielen die Erträge in jüngster Zeit leider sehr bescheiden aus, erläuterte der Stiftungsvorsitzende. Dennoch können die zwei Abteilungen des Gladenbacher Turnvereins – der feiert in diesem Jahre seinen 110. Geburtstag – das Geld gut gebrauchen.

Die Familie-Schneider-Stiftung wurde 1987 gegründet und mit einem Kapital von 20 000 Euro ausgestattet. Ziel und Zweck der Stiftung ist die Förderung von Einzelpersonen oder Personengruppen der Stadt Gladenbach und der Gemeinde Bad Endbach für besondere Leistungen und Verdienste auf sportlichem Gebiet.

Das Preisgeld soll sowohl als Anerkennung für die erreichten Erfolge, aber auch als Ansporn für zukünftiges Engagement verstanden werden, erläuterte Schneider.

Der Gladenbacher Turnverein ist mit seinen aktuell über 1500 Mitgliedern, den zahlreichen Abteilungen sowie den engagierten Trainern und Ausbildern ein vorbildlicher Preisträger, so Schneider weiter. TV-Vorsitzender Michaelo Walter, der auch Chef der Judoabteilung ist, gab bei der Preisübergabe ein paar aktuelle Zahlen bekannt: Mit einem Plus von 14 Prozent in den zurückliegenden fünf Jahren und über 1500 Mitgliedern gehört der Turnverein zu den bedeutenden Vereinen nicht nur in der Region, sondern auch hessenweit.

Beide Abteilungen locken junge Leute

Die Judoabteilung selbst verzeichnete einen Zuwachs von 69 Prozent in den vergangenen fünf Jahren, während es hessenweit für die Judosportler um 16 Prozent nach unten ging.

Die Gladenbacher Judosportler legen ein besonderes Augenmerk auf die Kinder- und Jugendarbeit. Mit verschiedenen Angeboten, ausgearbeiteten pädagogischen Konzepten und Events wie dem Judocamp oder einem Gasttrainer hat die Abteilung sehr viel Zulauf von Jungen und Mädchen ab dem Grundschulalter.

Die Basketballer haben seit ihrem „Neustart“ vor zehn Jahren nunmehr 210 aktive Mitglieder und spielen aktuell mit acht Ligamannschaften. Ihren alten Namen und das Logo „NiGla“ aus den Zeiten der Zusammenarbeit mit Niederwalgern hat die Abteilung beibehalten und hat nach wie vor viele aktive Mitglieder aus Niederwalgern, wie Abteilungsleiter Jens Jung erläuterte.

Jung betonte zudem den familiären Zusammenhalt der Basketballabteilung und das vorbildliche Engagement der Aktiven. „Anstatt sich auf dem Gladenbacher Marktplatz sinnlos herumzutreiben, trainieren unsere Jugendlichen fleißig für das nächste Spiel, lernen fürs Abitur und ihren Trainerschein“, lobt der Abteilungsleiter. Denn viele der jungen Spieler sind inzwischen selbst zu aktiven Betreuern und Trainern herangewachsen. (pp)