Jüdische Spuren erkunden

Rundgang mit Joachim Warlies am 20. Juni in Weilburg

Weilburg Joachim Warlies lädt für Mittwoch, 20. Juni, ab 19 Uhr zu einem Stadtrundgang „Jüdische Spuren in Weilburg“ ein. Treffpunkt ist am Parkdeck am Rathaus. Es geht zum Haus in der Bogengasse 2, in dem sich von 1845 bis 1938 die Synagoge der jüdischen Gemeinde Weilburg befand. Dann geht es zur Gedenktafel an der Schlosskirche und zum jüdischen Friedhof „Auf dem Dill“. Die Teilnehmerzahl ist auf 35 begrenzt. Die Teilnahme kostet nichts. Das Bergbau- und Stadtmuseum nimmt bis Mittwoch, 13. Juni, Anmeldungen unter Tel. (06471) 379447 entgegen.