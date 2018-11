Jüdische Spuren im Fokus

Weilburg Zum Thema „Jüdische Spuren in Weilburg, Rückblick und Ausblick“ spricht Joachim Warlies in einem Vortrag am Dienstag, 13. November, ab 19.30 Uhr im Bergbau- und Stadtmuseum. Es wird unter anderem das vergangene jüdische Leben in Weilburg, aber auch Begegnungen mit den Nachfahren ausgewanderter Weilburger Juden beschrieben. Ergänzt wird die Darstellung durch Fotos. Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist der Geschichtsverein Weilburg. (red)