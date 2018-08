Bad Laasphe Zu einer Spurensuche jüdischen Lebens in Bad Laasphe lädt die TKS Bad Laasphe für Mittwoch, 22. August, ein. Beginn ist um 15.30 Uhr an der ehemaligen Synagoge in der Mauerstraße. Die Teilnahme kostet vier Euro. Anmeldung bis 22. August, 12 Uhr, unter (0 27 52) 8 98. (red)