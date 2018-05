Jürgen Hardt ist nun Ehrenmitglied

2016 wurde damit begonnen und zog sich bis zur Fertigstellung über eineinhalb Jahre hin. Auf der Hauptversammlung berichtete Vorsitzender Eric Klapper, dass dadurch der Gemeinde Kosten in Höhe von rund 9000 Euro gespart worden seien, wenn man einem Mindestlohn von 8,84 Euro annehmen würde.

„Allerdings ist die Freizeit, die von den Helfern ehrenamtlich geleistet wurde, nicht mit Geld auszugleichen, haben sie doch in dieser Zeit viel auf ihre Familien verzichtet“, so Klapper.

Grund für die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen war der Bericht des Technischen Prüfdienstes, der die Gerätehäuser auf Unfallgefahren und Substanz überprüft. Die Gemeinde stellte die Materialien und der Verein – überwiegend nur die Einsatzabteilung – legte Hand an.

Klapper bemängelt allerdings, dass man von den Freiwilligen Feuerwehren immer mehr verlangen würde, er hoffe, dass bei der nächsten Rathausrenovierung die Mitarbeiter der Verwaltung dem Beispiel der Feuerwehren folgen und nach ihrer Arbeitszeit mithelfen, um Kosten zu sparen. Klapper lobte den Bauhof der Gemeinde, der „immer unbürokratisch geholfen und auch Hand mit angelegt hat.“

Im vergangenen Jahr habe der Feuerwehrverein elf neue Mitglieder anwerben können, freute sich Klapper, so dass man nun 135 Mitglieder habe. Zwei neue Aktive in der Einsatzabteilung durfte man begrüßen, so dass die Bevölkerung von Edelsberg auf insgesamt auf 15 aktive Mitglieder in der Einsatzabteilung zählen könne. Allerdings sei hier auch noch Luft nach oben und man hoffe auf einen Zuwachs aus der Jugendfeuerwehr und auch von Quereinsteigern, so Eric Klapper.

Der Wehrführer berichtete über ein ruhiges Jahr 2017: „Es gab nur einen Einsatz und drei Fehlalarme.“ Drei Alarmübungen fanden statt, auch wieder mit den Kameraden aus Essershausen. Brandsicherheitsdienst wurde bei den Ritterspielen und am Maifeuer in Edelsberg geleistet. Im November wurde der Martinsumzug des Kindergarten in Weinbach in Edelsberg begleitet.

Zwei Kameraden besuchten Lehrgänge und beendeten diese erfolgreich.

Erfolgreiches Jahr für die Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehrwart Florian Sinick berichtete ebenfalls über ein erfolgreiches Jahr. Bei 35 Übungen wurde das Feuerwehrwesen den insgesamt zehn Kindern und Jugendlichen näher gebracht und Ausflüge sowie Zeltlager veranstaltet. (red)