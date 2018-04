Jugend ist die Zukunft der Wehr

„Wir sind froh euch zu haben – die Jugendfeuerwehr ist häufig der erste Schritt in eine Freiwillige Feuerwehr“, sagten sie in der Jahreshauptversammlung. Jugendwart Sören Leinweber blickt auf elf Jahre Tätigkeit in der Jugendarbeit der Bellnhausener Wehr zurück und ist begeistert von dem Engagement der Jugendlichen. Janina Müller, Jacqueline Lorke, Daniel Drösch und Nils Dittmann wechselten vor zwei Jahren zur Einsatzabteilung, blieben aber dennoch engagiert in der Jugendarbeit des Vereins.

Höhepunkt für die Jugendfeuerwehr im vergangenen Jahr war die Feier zum zehnjährigen Bestehen der Bellnhäuser Jugendfeuerwehr, samt Großübung aller Jugendfeuerwehren aus dem Stadtgebiet.

21 weitere Übungen gab es im vergangenen Jahr für die Jungs und Mädchen.

Die Einsatzleitung übte gemeinsam mit Feuerwehrleuten aus Sinkershausen, um sich auf eine mögliche Fusion vorzubereiten. Außerdem gab es im vergangenen Jahr eine Gemeinschaftsübung mit den Feuerwehren aus Runzhausen, Römershausen, Rachelshausen und Sinkershausen in Römershausen.

In diesem Jahr soll es auch weitere Übungen mit Runzhausen geben, kündigte der erste Vorsitzende und Wehrführer Gerd Happel an. Denn nachdem es viele Jahre kleinere Rivalitäten zwischen den Feuerwehren im Allnatal gegeben habe, solle jetzt die Gemeinschaft der kleineren Wehren im Vordergrund stehen.

Zu Einsätzen für die Feuerwehrleute kam es kaum im vergangenen Jahr. Nur einmal rückte die Feuerwehr zu einem Heuballenbrand an der Sinkershäuser Straße aus. Das Vereinsleben prägten im vergangenen Jahr eine Winterwanderung im Januar, das traditionelle Aufstellen des Maibaums und der Erntedankgottesdienst mit anschließendem Suppenfest. Auch in diesem Jahr gab es eine Winterwanderung sowie eine Hygieneschulung mit dem Obst- und Gartenbauverein.

Für 2018 geplant ist neben dem Aufstellen des Maibaums am 30. April eine „Straußenwirtschaft“ mit leckeren Suppenvariationen am 8. Juli.

Ehrung für 70 Jahre Mitgliedschaft

Weiterer wichtiger Teil der Jahreshauptversammlung war die Vorstandswahlen. Wehrführer und erster Vorsitzender bleibt Gerd Happel. Stellvertretender Wehrführer wurde Steffen Schmidt. Hans-Hermann Müller wurde zum Gerätewart und zweiten Vorsitzenden des Vereins gewählt. Zeugwartin ist Nicole Müller.

Das Amt des Jugendwartes übergab Sören Leinweber an Jacqueline Lorke. Zum stellvertretenden Jugendwart wurde Nils Dittmann gewählt. Beide waren selbst viele Jahre in der Jugendfeuerwehr, bevor sie 2016 in die Einsatzabteilung wechselten. Schriftführer bleibt Heinrich Kurz, während Michael Thomas weiterhin das Amt des Kassierers übernimmt. Als Beisitzer wählte der Verein Klaus Scheld, Ingrid Drösch und Sören Leinweber.

Geehrt wurden Herbert Runzheimer für 70 Jahre und Hans Paul für 65 Jahre Vereinsmitgliedschaft. Außerdem wurden Peter Dittmann für 25 Jahre und Ingrid Drösch für 20 Jahre Vorstandstätigkeiten ausgezeichnet. Gerd Happel bedankte sich außerdem mit einem Präsentkorb bei Sören Leinweber für dessen langjährige Arbeit als Jugendwart. (jns)