Jugend schütztdie Natur

Geplant sind nicht nur Naturschutzaktionen, sondern auch Ausflüge in den Kletterwald, zum Skaten nach Frankfurt und zum Zelten.

Die Gründungsversammlung findet am Montag, 25. Juni, ab 16 Uhr in der Naju-Geschäftsstelle in der Friedenstraße 26 statt. Weitere Treffen sind für den 2., 9. und 18 Juli geplant.

Anmeldung sind per E-Mail an mail(at)naju-hessen.de möglich. Weitere Infos stehen unter www.naju-hessen.de. (red)