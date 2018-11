Jugendarbeit, Kinderschutz

Limburg Das Amt für Jugend, Schule und Familie der Stadt Limburg sowie das Jugendbildungswerk Limburg-Weilburg informieren zum Thema „Jugendarbeit und Kinderschutz – Vorlage von erweiterten Führungszeugnissen in der Kinder- und Jugendarbeit“. Am Montag, 19. November, findet von 19 bis 20.30 Uhr in der Kreisverwaltung eine Infoveranstaltung statt. Anmeldungen sind per E-Mail an jbw(at)limburg-weilburg.de möglich. (red)