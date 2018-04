Jugendclublädt ein

Steffenberg-Niederhörlen Der Jugendclub Backes ´77 veranstaltet am Montag, 30. April, ab 19 Uhr eine Maifeier. Los geht es mit kühlen Getränken und der traditionellen Maibaumaufstellung am Festplatz in Niederhörlen. Ab 19.30 Uhr gibts es gegrillte Würstchen. Am Dienstag, 1. Mai, beginnt das Fest um 10 Uhr mit einem Frühschoppen. Dazu gibt es Gulasch aus dem Topf, Waffeln und Mohrenkopfbrötchen. (red)