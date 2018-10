Jugendfeuerwehr probt Ernstfall

Dieses Szenario war die Aufgabenstellung für die Großübung der Hüttenberger Jugendfeuerwehren in einem Gewerbebetrieb in der Hüttenberger Werrastraße. Nachdem die vier Jugendfeuerwehren am Einsatzort eingetroffen waren, mussten sie schnell eine Wasserversorgung aufbauen.

Mehrere Trupps rüsteten sich mit Atemschutzgerät aus. Natürlich durften die Jugendlichen nur Attrappen tragen, die aber den Originalen sehr ähnlich sehen. Nach und nach fanden sie die vermissten Personen im dicht verqualmten Gebäude und brachten sie in Sicherheit.

Unter den Augen von zahlreichen Kommunalpolitiken wurden alle Aufgaben souverän gelöst. Bürgermeister Christoph Heller bedankte sich für die Teilnahme und rief den Jugendlichen zu: „Wir brauchen euch – ihr habt noch einen langen und spannenden Weg bis zur Einsatzabteilung vor euch“.

Der stellvertretende Verbandsvorsitzende des Feuerwehrverbandes Wetzlar, Friedel Mehlmann, lobte die Jugendfeuerwehren: „Der Nachwuchs kommt gut vorbereitet in die Einsatzabteilungen. Diese können darauf sehr stolz sein.“ Carsten Loh, stellvertretender Verbandsjugendfeuerwehrwart und Gemeindebrandinspektor Björn Jung dankten den Teilnehmern ebenfalls. Ein Lob ging auch an die Minifeuerwehr. (jhw)