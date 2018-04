Jugendfeuerwehren begrüßen neue Mitglieder

Magnus, Luisa, Selina, Leon, Nele und Paul haben teilweise schon erste Jugendfeuerwehrerfahrungen sammeln können, da die Übernahmen turnusgemäß immer während der Hauptversammlung erfolgen.

In den wöchentlich stattfindenden Gruppenstunden bereiten sich die Jugendfeuerwehrleute auf Leistungsüberprüfungen im Rahmen der Auszeichnung „Jugendflamme“ vor, trainieren für den Bundesleistungswettkampf auf Kreisebene, welcher in diesem Jahr am 10. Juni in Kirberg stattfinden wird.

Große Übung im September

Vom 30. Mai bis 3. Juni findet das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Erbach statt, auf das sich die Kinder genauso freuen wie auf die große 24-Stunden-Übung vom 1. bis 2. September.

Kontakt zu den Jugendfeuerwehren kann wie folgt aufgenommen werden:

Niederselters: Gruppenstunde mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr; Manuel Clemenz, manuel(at)familie-clemenz.de, (01 71) 2 28 68 93

Eisenbach: Gruppenstunde montags von 18.30 bis 20 Uhr; Holger Barownick, holger.barownick(at)web.de, (01 71) 6 50 47 76

Münster: Gruppenstunde donnerstags von 18 bis 19 Uhr; Jürgen Lohr, jlohr6865(at)googlemail.com, (01 75) 1 55 44 80

Haintchen: Gruppenstunde samstags von 14 bis 16 Uhr; Dominik Schamböck, dominik.schamboeck(at)gmx.de (red)