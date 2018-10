Jugendliche machen lebendige Kultur

Seit April dieses Jahres haben junge Leute aus Biedenkopf und Umgebung verschiedene Kulturformate im Rahmen des Projektes „Kulturkonkret“ ausprobiert und zeigen nun am Sonntag im KulturFundus die Ergebnisse.

Es wurden Accessoires für Cosplay- und Steampunk-Darstellungen gebastelt, die auch in die Kostüme des Schlossfestspiel-Musicals „Ritter Rost und das Gespenst“ Eingang fanden. Vor allem wurde mit dem innovativen, beliebig formbaren Material Worbla gearbeitet, aus dem Masken, Helme oder Rüstungsteile entstanden. Besucher können an einem Werktisch selbst ausprobieren, wie sich mit diesem Material für Kostüme arbeiten lässt.

Ebenfalls zum Ausprobieren gibt es eine Foto-Ecke, in der sich Besucher im Strandkorb mit Kostümteilen fotografieren (lassen) können. Dazu stellt der Fotoworkshop seine fotografische Dokumentation der diesjährigen Schlossfestspiele in über hundert Fotos aus. Der Tanz- und HipHop-Workshop, dessen Teilnehmer das Tanzensemble für Ritter Rost stellten, ist in der Videodokumentation zu sehen, die den ganzen Tag läuft. Ab 17 Uhr spielt die Biedenkopfer Musikwerkstatt mit Silvia und Thomas Salzbauer einige Stücke, darunter das syrische Lied „Mawtani“ oder Diabellis „Alla Turca“.

Um 19 Uhr startet dann im KulturFundus der zweite Biedenkopfer Poetry Slam mit Hessenmeister Florian Cieslik und Gästen. Mit dabei sind auch die Teilnehmer des Poetry Slam-Workshops, der am Samstag, 20. Oktober, ab 10 Uhr im KulturFundus startet.

Weitere Slamer sind willkommen

Hier zeigt Cieslik nicht nur, wie man einen kreativen Text schreibt, sondern auch, wie man seine Texte vor Publikum originell vorträgt. Weitere Slamer sind willkommen.

Der Eintritt zu Abschlussausstellung und Poetry Slam ist frei, ebenso die Teilnahme am Slam-Workshop. KulturKonkret wird gefördert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst im Rahmen des Modellprojekts „Kulturkoffer“. (red)