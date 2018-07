Jugendtournee führt in den Schwarzwald

Runkel Der Nachwuchs des Musikvereins Runkel ist auf einer Jugendtournee im Schwarzwald gewesen. Rund 30 Kinder und Jugendliche erlebten vier abwechslungsreiche Tage. Bei einem Zwischenstopp auf der Hinfahrt lernte die Gruppe, die in einer Jugendherberge in der Gemeinde Titisee-Neustadt untergebracht war, das Technikmuseum in Speyer kennen. Auf dem Programm standen unter anderem Ausflüge an den Bodensee und auf die Insel Mainau sowie eine Besichtigung des Planetariums in Freiburg. Auch musikalische Proben und Auftritte durften nicht fehlen. (red/Foto: privat)