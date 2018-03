Jugendwehr sucht neue Mitstreiter

Die Weidenhäuser Einsatzabteilung hat aktuell 28 Mitglieder, zwei mehr als im Vorjahr. Wie der stellvertretende Wehrführer Eric Bobenau während der Sitzung erklärte, schlossen sich zwei neue Aktive der Feuerwehr an. Außerdem rückte ein junger Helfer von der Jugend- in die Einsatzabteilung auf. Im Gegenzug wechselte ein Helfer in die Feuerwehr Friebertshausen.

Im vergangenen Jahr mussten die Weidenhäuser Einsatzkräfte zu 17 Einsätzen ausrücken. Dazu gehörten drei Brände, verschiedene Hilfeleistungen bei Unfällen sowie umgestürzten Bäumen, aber auch einige Fehlalarme und der Brandsicherheitsdienst beim Gladenbacher Kirschenmarkt.

Für die Aktiven kamen so 200 ehrenamtliche Arbeitsstunden zusammen. Hinzu kommen noch 1600 Stunden bei praktischen und theoretischen Übungsdiensten, bei denen sich die Feuerwehrleute für den Ernstfall fit halten.

Eric Bobenau appellierte an alle Aktiven, die Übungen noch etwas fleißiger zu besuchen. Denn schließlich würden die Aufgaben und Anforderungen der Feuerwehr in Zukunft weder weniger noch leichter werden.

Gleich sieben Kameraden nahmen erfolgreich an Lehrgängen auf Kreis- und Landesebene teil. Außerdem sollen zu den aktuell sieben Atemschutzgeräteträgern in diesem Jahr noch zwei weitere hinzukommen.

Für einen Ort mit 2500 Einwohnern ist der geringe Zuspruch unverständlich, sagt Reinhard Riess

Stadtbrandinspektor Alexander Wagner stellte zufrieden fest: „Der Ausbildungsstand ist gut und daher gibt es auch wieder viele Beförderungen.“ Er rief die Aktiven ebenfalls dazu auf, regelmäßig die Übungen zu besuchen.

Gemeinsam mit Gladenbachs Bürgermeister Peter Kremer nahm Alexander Wagner die Beförderungen vor. Maria Geldermann ist jetzt Feuerwehrfrauanwärterin, Erik Schreiner und Timo Weber sind Feuerwehrmannanwärtern. Claus Nitz wurde zum Feuerwehrmann und Wehrführer Alexander Scheiwe zum Brandmeister ernannt. Vor der Versammlung hatten bereits die Aktiven einen zweiten stellvertretenden Wehrführer gewählt. Christian Powöls wird jetzt gemeinsam mit Eric Bobenau Feuerwehrchef Alexander Scheiwe bei seinen umfangreichen Aufgaben unterstützen.

Weniger erfreulich zeigt sich die Entwicklung der Jugendfeuerwehr. Von den acht Mitgliedern im Januar 2017 sind nunmehr noch fünf Jugendliche in der Nachwuchsabteilung verblieben. Zwar wechselten zwei davon in die Einsatzabteilung und in den Musikzug und bleiben damit der Weidenhäuser Wehr weiterhin verbunden. Doch trotz verstärkter Werbung konnten keine neuen Mitglieder für die Jugendwehr gewonnen werden, berichtete Jugendwart Christian Powöls.

In diesem Jahr werden zwei weitere Nachwuchskräfte 17 Jahre alt und können damit in die Einsatzabteilung wechseln. Damit verbleiben nur noch drei Mitglieder in der Jugendwehr.

Diese Entwicklung biete nicht nur Anlass zur Sorge, sondern sei auch für ein Dorf mit 2500 Einwohnern völlig unverständlich, bemerkte Reinhard Riess. Daher appellierte der engagierte Feuerwehrmann an die Mitglieder, alle Kinder und Enkelkinder für die Feuerwehr zu begeistert. Auch Verwandte und Bekannte müssten auf das Problem aufmerksam gemacht und die Werbung für die Feuerwehr noch intensiviert werden, so Riess.