Juggern und bubble soccern

Unter dem Motto „100 Prozent auf alles“ findet am Ostermontag, 2. April, in Holzhausen das 63. Ostertreffen statt. über das obere Edertal um Battenberg und Allendorf/Eder über das gesamte Hinterland, Bischoffen und Eschenburg bis Wetzlar-Hermannstein, werden zu dem Jugendtreffen erwartet, das schon immer ein Treffen für die gesamte Region war.

„Der Plan steht und wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder ein aktionsreiches, unterhaltsames und anspruchsvolles Programm anbieten zu können, bei dem die Besucher auch selbst aktiv werden können und einiges mitbekommen“, betont Dekanatsjugendreferent Klaus Grübener.

Die Teilnehmer erwartet wieder ein buntes und vielfältiges Programm:

Beginnen wird das Ostertreffen mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr in der evangelischen Auferstehungskirche in Dautphetal-Holzhausen (Kirchstraße). Auch dieses Jahr geht es dort thematisch wieder um die Jahreslosung: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“

Das Motto lautet „100 Prozent auf alles“

Getreu dem Motto „100 Prozent auf alles“ wird es auch um die Frage gehen, wo man wirklich etwas umsonst bekommt, oder welche Mogelpackungen so auf die Menschen lauern.

Im Gottesdienst will Dekan Andreas Friedrich mit den Besuchern über diese und andere Fragen nachdenken.

Musikalisch wird der Gottesdienst vom Jugendchor Friedensdorf und von der Biedenkopfer Jugend-Band bereichert. Natürlich gibt es auch wieder eine Aktion und das JuGo-Team ist bereits mitten in den Planungen für ein „hundertprozentiges“ Anspiel.

Mittags ab 12 Uhr geht es dann weiter an und in der Freizeit- und Bildungsstätte der evangelischen Jugend (Nähe Waldschwimmbad) in der Stegerstraße.

Neben Essen und Trinken ist dort Raum viele alte Bekannte wieder zu treffen und neue Menschen kennenzulernen. Coole Aktionen wie Bubble Soccer und Jugger sind ebenso geplant wie zahlreiche Spielangebote.

Und was genau unter dem Motto „100 Prozent auf alles“ zu verstehen ist, werden die Besucher ebenfalls dort erfahren. „Die Besucher kommen an diesem Ostermontag wirklich ganz auf ihre Kosten“, unterstreicht Jugendpfarrer Stefan Föste.

Nachmittags schließt das Ostertreffen mit einem Spiele-Event für die Jugendlichen. Sie werden eingeladen, gemeinsam „lebendiges Wasser“ zu den Menschen zu bringen. Dabei sind dann rund um das Thema Wasser sowohl Geschicklichkeit und Wissen, aber auch ein bisschen Glück gefragt.

Weitere Informationen über das Ostertreffen gibt es im Internet unter der Adresse www.ejuBIG.de und bei Dekanatsjugendreferent Florian Burk, (0 64 68) 9 10 70. (ejuBIG/red))