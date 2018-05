Junge Christen erobern Weilburg

Alle zwei Jahre feiern die 13- bis 18-Jährigen gemeinsam mit Gott und Jesus ganz groß. Die Hymne für Weilburg heißt „Königskind“ und stammt von der Kasseler Band „Beatween“. Mit ihrem „Mutmachsong“ wollen sie den Zeitgeist des Jugendkirchentags treffen. Das Motto: „Weil ich Mensch bin ... mit Emotionen, mit Sehnsüchten und Wünschen, auf meinem Weg, mit Verantwortung, mit Glauben“.

Zu den Höhepunkten der vier Veranstaltungstage zählen die Abendevents. So stehen nach Sonnenuntergang Konzerte des Singer-Songwriters Samuel Harfst am Donnerstag und Freitag sowie eine Party des Radiosenders You-FM am Freitag auf dem Programm.

Auf Marktplatz steht Truck mit 20 000 Litern Wasser

Aber auch tagsüber ist einiges los: Im Kletterpark auf dem Parkplatz an der Hainallee wird eine 80 Meter lange Seilbahn über die Lahn gespannt. Auf der Lahn selbst warten Wassersportaktionen auf die Besucher. Auf dem Marktplatz steht ein mit 20 000 Litern Wasser gefüllter Truck bereit, um darin abzutauchen. Natürlich dürfen auch die täglichen Jugendgottesdienste nicht fehlen.

Ab sofort ist die App „Good days & nights“ erhältlich. Damit haben Smartphonebesitzer alle Veranstaltungen und Informationen im Blick. Damit dabei nicht die mobilen Daten auf der Strecke bleiben, bietet die Stadt kostenfreies WLAN an.

Die Kirchenfete breitet sich vom Marktplatz über die Mauerstraße und den Komödienbau bis zum Schlossplatz aus.

Eine Dauerkarte mit Übernachtungen kostet 20 Euro, eine Tageskarte mit Übernachtung zehn Euro, eine einfache Tageskarte fünf Euro. Genächtigt wird in Schulen. Im Internet unter www.good-days.de gibt es weitere Informationen. (red)