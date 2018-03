Junge Männer machen  es auf klassische Weise

Zu Gast in der Stadthalle ist das Goldmund-Quartett. Das Ensemble zählt zu den gefragtesten Nachwuchsquartetten Deutschlands.

Die beiden Geiger Florian Schötz und Pinchas Adt, Christoph Vandory an der Bratsche und der Cellist Raphael Paratore - alle sind erst Mitte 20 und haben schon jede Menge Musikpreise gewonnen.

In Wetzlar spielen die Jungs Haydns Streichquartett G-Dur, Schostakowitschs Streichquartett Nr. 9 in Es-Dur und Beethovens Streichquartett Nr. 8 in e-Moll. Vor dem Genuss gibt es ab 19.15 Uhr eine Einführung in das, was da kommt.

Karten gibt es für 28 und 22 Euro in den bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.adticket.de.

Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt zu dem Klassik-Konzert. (red)