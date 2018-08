Junge Menschen starten Ausbildung

Am Stammsitz in Haiger bildet Cloos in acht verschiedenen Berufen aus und bietet darüber hinaus mehrere duale Studiengänge an. „Mittlerweile stammen 65 Prozent unserer Mitarbeiter aus der eigenen Ausbildung“, freut sich Geschäftsführer Sieghard Thomas, der selbst vor mehr als 40 Jahren als Auszubildender im Bereich Elektronik zu dem Unternehmen kam. „Als Hightech-Unternehmen bilden wir den Nachwuchs bestmöglich aus und setzen damit heute schon auf die Fachkräfte der Zukunft.“

Cloos bietet Ausbildungsplätze sowohl in gewerblich-technischen Berufen (Elektroniker für Betriebstechnik, Mechatroniker, Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker, Technische Produktdesigner, Fachinformatiker), als auch in kaufmännischen Berufen (Industriekaufmann, Fachkraft für Lagerlogistik) an.

Derzeit beschäftigt Cloos 31 Auszubildende, zwei Studenten und zwei Praktikanten. Sämtliche Lehrgänge, inklusive der Grundlehrgänge im Bereich Metall, Elektrotechnik, Pneumatik und SPS-Programmierung, werden in der eigenen Ausbildungswerkstatt durchgeführt.

Das Konzept „Lehre Plus“ gibt Jugendlichen mit mittlerem Bildungsabschluss zudem die Möglichkeit, ihre Fachhochschulreife parallel zum Ausbildungsabschluss zu erwerben. Außerdem setzt Cloos auf die Verzahnung von Hochschule und Praxis und bietet gemeinsam mit der Technischen Hochschule Mittelhessen das Studium Plus an. (red)