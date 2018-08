Junge Olympioniken

Biebertal-Rodheim-Bieber Sportliche zwei Tage verbrachten 18 Biebertaler Ferienspielkinder mit dem Breitensportverein und der KSG Bieber. An Tag eins ging es bei der Sommerolympiade im Sportstadion in Rodheim um Geschicklichkeitsspiele, aufwendig vorbereitet durch Hans Günter Below, Heike und Marcel Reiz und Michael Rückel. An Tag zwei war Toben im Familienbad angesagt. (mo/Foto: Moos)