Junge Talente gesucht

Egal ob Musik, Theater, Kunst, Breakdance, Akrobatik oder Jonglage, Literatur oder Videokunst – alle sind aufgefordert, sich für diesen Preis zu bewerben. Mitmachen können Einzelpersonen oder Gruppen, die künstlerisch aktiv sind. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, solange es Kultur von Jugendlichen für Jugendliche ist.

Bis zum 31. Oktober 2018 müssen die Bewerbungen bei der Geschäftsstelle des Kreisjugendparlaments eingegangen sein.

Der Jugendkulturpreis wird dieses Jahr in zwei Alterskategorien vergeben. Sowohl Gruppen als auch Einzelpersonen können sich in den Alterskategorien sechs bis zwölf Jahre oder 13 bis 18 Jahre bewerben. Als Hauptpreis winkt jeweils ein Betrag von 250 Euro. Der zweite und dritte Preis sind mit einem kleinen Geldbetrag dotiert. Zudem sind Sonderpreise in Höhe von bis zu 100 Euro möglich. Weitere Infos gibt es unter (0 64 21) 4 05 16 60 oder per E-Mail an kjp(at)marburg-biedenkopf.de (red)