Junge unterhalten die Alten

Sowohl Bürgermeister Michael Franz (parteilos) als auch der Katholische Pfarrer Dr. César Mawanzi bedauerten, dass viele der Einladung nicht gefolgt waren. „Was soll ich denn bei den Alten?“, sei eine häufig zu hörende Frage. So blieben leider einige Plätze leer.

Dabei hatten sich die Frauen der Frauengemeinschaft viel Mühe gemacht, die Veranstaltung mit Programm organisiert und den Raum herbstlich geschmückt.

Durch das Unterhaltungsprogramm führte mit einer kessen Moderation Beate Ebert. Als älteste Gäste bekamen Gertrud Gies (mit 97 Jahren älteste Einwohnerin von Obertiefenbach) und Josef Freundl (86 Jahre) Blumen überreicht. Ebenfalls 97 Jahre wird im Dezember Ellenor Emilie Gehrig. Auch sie bekam einen Blumenstrauß.

Seinen ersten öffentlichen Auftritt mit neuem Chorleiter hatte der Männergesangverein „Eintracht-Liederkranz“. Den Reigen ihrer Lieder begannen sie mit dem fröhlichen Lied „Frisch gesungen“. Sehr stimmungsvoll folgte das „Morgenrot“ und schließlich das Trinklied „Ergo bibamus“ von Alwin Michael Schronen. Karl-Wilhelm Dünnes gab mit dem Chor einen gelungenen Einstand in Obertiefenbach.

Die Moderatorin trug dann die beiden Gedichte „Schöner Herbst“ und „Die Grippe“ vor. Sowohl mit Gedichten („Kleine Erntehelfer“ und „Uss‘ Gottfried“) als auch seiner Mundharmonika (Nun ade du mein lieb Heimatland) unterhielt Walter Stamm die Gäste, die natürlich das alte Volkslied mitsangen. Moderatorin Ebert fragte sich, wie man mit „su em Fuzzelding“ so schöne Musik machen kann.

Bürgermeister Franz dankte den Organisatoren und wünschte sich von den Senioren, dass sie im nächsten Jahr alle noch jemanden mitbringen. Franz ging auf Entwicklungen in Beselich ein. Er erwähnte den neuen Rossmann-Drogeriemarkt und kündigte an, dass der Norma-Markt im nächsten Jahr abgerissen werde, dort aber dann ein Neubau mit Café gebaut werden solle. Auch soll 2018 damit begonnen werden, die Bushaltestellen barrierefrei zu gestalten und am Bürgerhaus einen Aufzug anzubauen.

Großer Beifall für die kleinsten Akteure

Pfarrer Mawanzi sprach über Veränderungen in der Gesellschaft, über das Zusammenleben in Familien und Gemeinschaften. „In Afrika kenne ich keine Altenheime“, sagte er. „Dort bleiben die Alten ihr Leben lang bei den Kindern“. Er forderte die Anwesenden auf, das Leben gelassen zu nehmen. „Lachen ist wichtig“, war sein Credo des Tages.

Auch die Evangelische Pfarrerin Guthrun Krieger-Kolland richtete Grußworte an die Senioren. Sie ging auf den baldigen Volkstrauertag ein. Dieser Tag sei eine wichtige Erinnerung und Mahnung für den Frieden.

Ursula Beyer und Katharina Heep sorgten mit ihrem Sketch über Kindererziehung für Lacher, ebenso wie Rita Raade und Christa Geis. Raade gab bei der Polizei eine Vermisstenanzeige für ihren Mann auf. Die Beschreibung: klein und mickrig, dicker Kugelbauch, O-Beine, Glatze, schielt und stottert. Als die Polizistin alles noch einmal wiederholt hatte, zog sie die Anzeige zurück.

Die Kinder des Katholischen Kindergartens St. Aegidius zeigten einen peppigen Waka-Waka-Tanz und bekamen dafür viel Beifall. Norbert Bandur schließlich zeigte seine Sanges- und Pfeifkunst mit dem „Kleinen grünen Kaktus“ und einem Satz aus einem Quintett von Luigi Boccherini. Natürlich gab es auch Kaffee und Kuchen und so erlebten die Gäste einen vergnüglichen Nachmittag. (anm)