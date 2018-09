Jungschweißer gesucht

Eschenburg-Eibelshausen/Marburg (fr). Der DVS-Bezirksschweißverband "Mittelhessen" in Eschenburg-Eibelshausen beteiligt sich nach den guten Erfolgen der Vorjahre wieder am bundesweit ausgeschriebenen 11. Wettbewerb "Jugend schweißt". Der Bezirkswettbewerb findet am 9. Mai im BBZ-Marburg statt. Jugendliche mit entsprechender Qualifikation in den Verfahren (WIG,- MAG, E-, und G) der Jahrgänge 1992-1999, die Interesse an einer Teilnahme haben, können sich bis zum 14. März bei Fritz Reucker, Telefon: (01 71) 1 40 06 50 oder per Mail: Fritz.Reucker(at)t-online.de bewerben. Neu ist, dass es keinen Unterschied mehr zwischen Jungschweißern und Fortgeschrittenen gibt. Alle starten je nach Verfahren in einer Leistungsklasse. Trainingstage finden vorher jeweils samstags am 28. März, 11., 18., und 25. April statt. Für Sieger und Platzierte gibt es wieder Geld- und Sachpreise zu gewinnen.