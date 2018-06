(KORR-Bericht) Mit Anfang 40 in den Ruhestand: Der harte Weg zum freien Leben Von Verena Kensbock, dpa (Foto - aktuell)

In den Parks und Gärten des Landes stehen Rosen derzeit in voller Blüte – und einige von ihnen sind echte hessische Gewächse. Sie kommen dann aus dem Bad Nauheimer Stadtteil Steinfurth, wo seit 150 Jahren Familienbetriebe Rosen anbauen und verkaufen. Wer aber noch heute von der „Königin der Blumen“ leben will, muss auf Nischen setzen und die Wünsche von Gartenfreunden genau kennen.

„Der Kunde will die Vielfalt“, sagt Christian Schultheis, Rosenproduzent und Nachfahre des Mannes, der im 19. Jahrhundert den Rosenanbau in Steinfurth eingeführt hat. Bei der Gestaltung von Gärten gebe es heute viel Individualismus. Die klassischen Rosenbeete seien out, nun seien viele unterschiedliche Rosensorten und der Mix etwa mit Stauden gefragt, sagt der Steinfurther. Er führt in fünfter Generation das blühende Erbe seines Vorfahren fort.

Vor 90 Jahren gab es in Steinfurth rund 200 Betriebe im Rosenanbau – heute noch neun

Steinfurth bezeichnet sich selbst als Deutschlands ältestes Rosendorf. Die Geschichte des Rosenanbaus begann in dem Wetterau-Ort 1868, als Heinrich Schultheis sein in England erlerntes Wissen über die Pflanze in die Heimat importierte. Ein Geschäft, das bald zur Blüte reifte: Um die Jahrhundertwende setzten mehrere Dutzend Familien auf den Rosenanbau, um 1930 gab es mehr als 200 Betriebe, 1970 wurden bis zu 14 Millionen Pflanzen gezogen.

Das ist lange her. So rosarot, apricot, gelb oder pink sich Steinfurth mit den vielen rankenden Rosen präsentiert – nur noch wenige Betriebe können von ihnen leben. Heute gibt es noch neun Betriebe. Und die mussten ihre Nischen finden. Jede der Firmen habe ihr „Alleinstellungsmerkmal“, erklärt Schultheis. Die einen setzen auf historische Rosen, andere auf Neuzüchtungen, Hochstämmchen oder auf Bio-Rosen.

Wirtschaftlich prägend sei der Anbau zwar nicht mehr für Steinfurth, sagt auch Jutta Pauli, Leiterin des örtlichen Rosenmuseums. Doch das Dorf und insbesondere die Alteingesessenen fühlten sich weiterhin der Rose verbunden und hielten die Tradition wach. Sichtbares Zeichen: In zahlreichen Gärten blühen Rosen um die Wette. Alle zwei Jahre findet hier das mehrtägige Rosenfest statt, inklusive „Rosenkorso“ mit blütengeschmückten Wagen. Von den Kindern aber, die in die Rosendorfschule gehen, wissen Pauli zufolge längst nicht mehr alle, was es mit der Rose auf sich hat. Das sei vor zehn oder 15 Jahren noch anders gewesen. Eines hat sich in den vergangenen 150 Jahren aber nicht gewandelt, meint die Museumsleiterin: „Die Rose bleibt die ,Königin der Blume‘.“

Steinfurth zählt entsprechend viele Blumenfreunde zu seinen Besuchern – der Titel „ältestes Rosendorf“ dient auch als Marketinginstrument. Gäste können durch Schaugärten der Betriebe wandeln, die Blütenpracht und den Duft bewundern und neben den Pflanzen allerlei Rosenprodukte von Seife bis Marmelade erwerben oder im Museum eine Rosentorte essen.

Gartenfreundin Susanna Wittenberger, die aus dem Umland zum Einkaufen gekommen ist, setzt auf Wildrosen. Ihren Garten will sie so naturnah wie möglich gestalten. „Ich mag keine Etepetete-Rosen“, sagt sie. Wittenberger stammt zwar aus der Region, weiß aber nicht allein deshalb, dass Steinfurth für die Rose steht: Der Name sei ein Begriff für alle, die sich mit diesen Pflanzen auskennen würden. (dpa)