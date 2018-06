Kalkwerker geben alles fürs Festival

Die Kalkwerker haben das Festival ausnahmsweise um eine Woche vorgezogen, damit die Besucher an allen drei Festivaltagen von Freitag bis Sonntag ausgelassen feiern und am Pfingstmontag entspannt ausschlafen können.

Im Kalkwerk proben immer um die 40 Bands - und so kann den Besuchern in jedem Jahr ein abwechslungsreiches Musikangebot präsentiert werden. Dabei entwickeln sich manche Bands über die Jahre zu Publikumslieblingen, auf die sich viele schon im Vorfeld sehr freuen, wie in diesem Jahr das Electro-Punk-Trio Strobocop.

Und es gibt in jedem Jahr neue Bands, die neugierig vom Publikum erwartet werden wie etwa der Rap-Act Sidibeat. Dabei soll nicht unerwähnt bleiben, dass alle Kalkwerkbands ohne Gage spielen und damit einen Beitrag für den Erhalt des Festivals leisten. Komplettiert wird das Musikprogramm von den zwei externen Headlinern, die wie immer am Samstag und Sonntag den Abend fulminant beschließen werden.

Sie bringen neben musikalischer Virtuosität eine Menge Tanzspaß und wunderbare Einflüsse ihrer Kulturen mit. In diesem Jahr sind dies Drvored aus Kroatien, die eine feine Mischung aus Balkan-Sounds, Ska und Chanson auf der Bühne explodieren lassen, sowie die mexikanische Casa Verde Colectivo, die ihren Latin Urban Beat in die ganze Welt tragen und auch schon auf dem Montreux Jazz Festival in der Schweiz gespielt haben.

Varieté am Freitagabend: Der Conférencier Julius Zier hat sich bereits vor zwei Jahren auf der Open-Air-Bühne bewiesen und wird auch in diesem Jahr mit seiner wunderbar schrägen Mischung aus Pointen, Poesie und Zauberei durch das abwechslungsreiche Programm führen.

Es wird gezaubert, übermenschliche Kräfte werden eingesetzt und die Lachmuskeln werden gekitzelt

Es wird gezaubert, übermenschliche Kräfte werden eingesetzt und die Lachmuskeln des Publikums werden gekitzelt. Dafür sorgen unter anderen die Herren von Extra Art, die Clownerie mit Artistik verbinden und Sergey Timoveev, ein echter Meister der Handstand-Akrobatik sowie das achtbeinige Comedy-Trio Florin, Cato und Felicitas.

Dass ein Musikfestival und Kinderbespaßung sehr gut zusammenpassen, beweist das Kalkwerk Festival in jedem Jahr. Auf dem Kinderspielplatz können die kleinen Besucher alles Mögliche ausprobieren, von Slackline bis Jonglage. Sie können bei Frau Malis Kinder-Mitmachkonzert dabei sein oder einfach nur in den gemütlichen Hängematten chillen. Besuch ist auch angesagt: Herr Bauch kommt vorbei und bringt alle mit seiner clownesken Pantomime zum Staunen und Lachen.

Das Kalkwerk Festival ist bekannt und beliebt für seine einzigartige, entspannte und familiäre Atmosphäre. Diesen Geist spürt man auch schon in den Monaten zuvor, in denen die Kalkwerker mit vereinten Kräften das kommende Festival vorbereiten. Bestimmte Aufgaben, etwa die Bestellungen für das gastronomische Angebot, liegen bei festen Kalkwerkern, die sich über die Jahre eine Expertise aufgebaut haben.

Für die Vorbereitung des Geländes wiederum wird jeder gebraucht. Da werden Abflüsse repariert, die Wiese eingesät, Regenrinnen erneuert und Bäume geschnitten, damit sich das Kalkwerkgelände zum Festival besonders schön präsentiert und damit vor allem alles reibungslos funktioniert.

Das Diezer Kalkwerkgelände bietet viel Raum für weitere Unterhaltung wie zum Beispiel mit der Theaterperformance "Die Fremde, ein seltsamer Ort" oder der Ausstellung in der Kunsthalle. Am Einlass gibt es den limitierten CD-Sampler mit allen Bands des Festivals. Außerdem können sich die Besucher ein Festival-T-Shirt bedrucken lassen. (red)