Kameraden sind in den Weinbergen unterwegs

Beselich-Obertiefenbach Die Freiwillige Feuerwehr Obertiefenbach hat einen Ausflug in die Weinberge erlebt. Zunächst ging es nach Mainz. Hier besichtigte die Gruppe den Mainzer Dom und die Innenstadt. Weiter ging es nach Oppenheim, wo der alte Ortskern und das „Kellerlabyrinth“ besichtigt wurden. Höhepunkt war eine Weinwanderung mit Weinprobe in einer Weinanlage. In den Weinbergen von Saulheim bestaunten die Frauen und Männer die Reben für die kommenden Weinfeste der Freiwilligen Feuerwehr Obertiefenbach. In einem Weingut gab es Abendessen. Michael Mai hatte den Ausflug organisiert. Im nächsten Jahr führt eine Reise der Freiwilligen Feuerwehr Obertiefenbach vom 20. bis 22. September nach Geiselwind. Dort verbringen die Obertiefenbacher mit ihrer Partnerfeuerwehr aus Aigen in Österreich gemeinsame Stunden. (red/Foto: privat)