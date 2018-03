Kammer berät Betriebe

Biedenkopf Die Handwerkskammer Kassel (HWK) bietet Existenzgründern im Handwerk und Handwerksbetrieben kostenlose Beratungen an. Die Sprechtage finden am Mittwoch, 14. März, sowie am Mittwoch, 11. April, in den Räumen der Kreishandwerkerschaft in Biedenkopf (Nikolauskirchstraße 18) statt.