Kammerchor zeigt sein Können

Limburg Der Limburger Kammerchor ist fünf Tage lang in Prag gewesen. Die Stadt mit der Karlsbrücke und dem Schloss beeindruckte die Frauen und Männer. In der deutschen Botschaft besichtigten die Teilnehmer den berühmten Balkon. Neben einem Ausflug in die Stadt Pilsen stand unter anderem auch eine Konzertreise nach Melnik an. In der Kirche des Klosters gab der Kammerchor ein Konzert. Die Krönung der Reise war die musikalische Gestaltung eines Gottesdienstes im Veits-Dom. (red/Foto: privat)