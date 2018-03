Kampagne erreicht ihren Höhepunkt

Dillenburg-Oberscheld Die 5. Jahreszeit befindet sich momentan mitten in der heißen Phase. Die Prunksitzungen sind vorüber und der Straßenkarneval beginnt. In der heimischen Region sind Umzüge in Wetzlar, Gießen, Marburg und Oberscheld geplant. In Oberscheld? Richtig gehört: Auch der Carnevals-Verein Oberscheld (CVO) beteiligt sich am närrischen Treiben des Straßenkarnevals: Am Faschingsdienstag, 13. Februar, um 14 Uhr macht sich einer der kleinsten aber feinsten Fastnachtsumzüge Hessens auf den Weg durch die Straßen des schönen Ortes. Zuvor treffen sich die Akteure ab 11.11 Uhr in „Brigittes Trimm-Dich-Klause“ zum Frühschoppen. Ziel des Fastnachtsumzugs ist dann die Narrhalla (Glück-Auf-Halle), wo ab 15 Uhr der Abschlussball mit „Gerfrieds Musikexpress“, den Ballettgruppen und anderen Akteuren sowie der traditionellen Brezelübergabe an einen Vertreter der Stadt Dillenburg steigt. Der Eintritt ist frei. Zuvor ist für Sonntag, 11. Februar, der Kinderball geplant. Los geht es um 14.30 Uhr in der Glück-Auf-Halle. Extra für die jüngsten Narren wurde Stimmungskanone Dirk Keßler engagiert, der für die passende Musik sorgt. Der Eintritt kostet für Kinder zwei Euro und für Erwachsene vier Euro. „Tanz und Eintritt frei“ heißt es am 12. Februar ab 20 Uhr bei der Rosenmontagsparty in der Glück-Auf-Halle. Für Musik sorgt ein DJ und um Kostümierung wird gebeten. (red/Archivfoto: K. Weber)